Кабмин ужесточил условия въезда в Украину: теперь обязателен ПЦР-тест на COVID

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Соответствующее решение было принято вчера во время внеочередного заседания правительства.

«Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Независимо от того, из какой страны прибыл гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого теста», — сообщил Степанов.

Министр добавил, что такие ограничения действуют во всех странах Европы. Украина — не исключение.

Ранее Степанов сообщал, что в Украине планируют сделать обязательным условием при въезде в страну наличие отрицательного ПЦР-теста.

До этого при въезде в страну прохождение самоизоляции, которую можно досрочно завершить, сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID, было обязательным для стран «красной» зоны.

Справка Finance.ua:

Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом строгий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.

Порядок работы транспорта, в том числе и железнодорожного, в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности по распространению COVID -19 изменен.

Кабинет министров планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за введения властями жесткого карантина.

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