0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 80 0

Кабмин ужесточил условия въезда в Украину: теперь обязателен ПЦР-тест на COVID

Кабмин ужесточил условия въезда в Украину: теперь обязателен ПЦР-тест на COVID

Кабинет министров ужесточил правила въезда в Украину. Теперь обязательным будет наличие ПЦР-теста на коронавирус.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Соответствующее решение было принято вчера во время внеочередного заседания правительства.

«Были внесены изменения, касающиеся пересечения границы. Независимо от того, из какой страны прибыл гражданин, все должны будут предоставить справку о проведении тестирования методом ПЦР не позднее 48 часов. С отрицательным результатом этого теста», — сообщил Степанов.

Министр добавил, что такие ограничения действуют во всех странах Европы. Украина — не исключение.

Ранее Степанов сообщал, что в Украине планируют сделать обязательным условием при въезде в страну наличие отрицательного ПЦР-теста.

До этого при въезде в страну прохождение самоизоляции, которую можно досрочно завершить, сдав отрицательный ПЦР-тест на COVID, было обязательным для стран «красной» зоны.

Справка Finance.ua:

  • Киев с 23 марта попал в «красную» зону карантина. При этом строгий карантин в столице начал действовать с субботы, 20 марта.
  • Порядок работы транспорта, в том числе и железнодорожного, в регионах с «красным» уровнем эпидемической опасности по распространению COVID-19 изменен.
  • Кабинет министров планирует возобновить компенсации предпринимателям, которые пострадали из-за введения властями жесткого карантина.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.