0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 135 0

«Доступная ипотека под 7%»: за первые три недели выдали всего 20 кредитов

«Доступная ипотека под 7%»: за первые три недели выдали всего 20 кредитов

По состоянию на 22 марта текущего года банками, уполномоченными на выполнение государственной программы «Доступная ипотека 7%», подписано 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Уполномоченными банками рассматриваются 90 заявок на участие в программе на общую сумму 85,59 млн грн, причем как на первичном (17,77%), так и вторичном рынке (82,23%).

На сегодня в программе задействованы 18 регионов и г. Киев.

Где пользуются ипотечной программой больше всего:

  • Киевская обл. (35%);
  • г. Киев (30%);
  • Львовская обл. (17%);
  • Харьковская обл. (10%);
  • Ровенская обл. (8%).

Как будет работать программа ипотеки под 7%

Прирост по сравнению с данными прошлого понедельника:

  • + 186% – количества кредитов и + 200% – суммы кредитов;
  • + 181% – количества заявок и + 162% – суммы заявок.

Напомним, запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта.

Сейчас к программе присоединились 8 банков:

  • АБ «Укргазбанк»;
  • АО «Ощадбанк»;
  • АО «КБ «ГЛОБУС»;
  • АО «ПРИВАТБАНК»;
  • АО «МЕГАБАНК»;
  • АО «КРЕДОБАНК»;
  • АО «ОТП БАНК»;
  • АО «БАНК АЛЬЯНС».

Именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

С перечнем уполномоченных банков и условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте Фонда развития предпринимательства.

Кстати, если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.

Ипотека на жилье в Украине. Бесплатный каталог 🏡

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.