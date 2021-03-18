«Доступная ипотека под 7%»: за первые три недели выдали всего 20 кредитов

По состоянию на 22 марта текущего года банками, уполномоченными на выполнение государственной программы «Доступная ипотека 7%», подписано 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн.
Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.
Уполномоченными банками рассматриваются 90 заявок на участие в программе на общую сумму 85,59 млн грн, причем как на первичном (17,77%), так и вторичном рынке (82,23%).
На сегодня в программе задействованы 18 регионов и г. Киев.
Где пользуются ипотечной программой больше всего:
Прирост по сравнению с данными прошлого понедельника:
Напомним, запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта.
Сейчас к программе присоединились 8 банков:
Именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.
С перечнем уполномоченных банков и условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте Фонда развития предпринимательства.
Кстати, если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязкиВчера, 16:30 - 1326 11
Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларовВчера, 13:02 - 2954 8
Минздрав хочет в первую очередь вакцинировать группы риска, записавшиеся через «Дия»5 ч. назад - 257 6
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 6654 5
Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия вакцинации от COVIDВчера, 16:14 - 326 5
ПриватБанк запустил программу доступного автокредитованияВчера, 15:12 - 6654 5
Стоимость растаможки легковых автомобилей хотят уменьшить на 30%Вчера, 12:02 - 4018 5
Рейтинг популярных авто среди украинцев (новые, б/у)Вчера, 20:00 - 3311 1
Внешний долг Украины превысил 125 млрд долларовВчера, 13:02 - 2954 8
Крупнейшие кредиторы Украины: НБУ обновил рейтинг странВчера, 21:02 - 1813 3
Facebook показала браслет для управления дополненной реальностью с помощью силы мысли (видео)Позавчера, 12:10 - 262
На основе технологии NASA создали безвоздушную велошину (фото)18.03.2021, 14:25 - 1019 1
Китай запустил ракету с экспериментальным спутником12.03.2021, 12:10 - 523 1
Во Львове Робот Da Vinci впервые прооперировал ребенка01.03.2021, 11:45 - 1829 2
Украинские ученые запатентовали уникальный сверхчувствительный тест на COVID-1926.02.2021, 15:10 - 3024 1