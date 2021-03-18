«Доступная ипотека под 7%»: за первые три недели выдали всего 20 кредитов

По состоянию на 22 марта текущего года банками, уполномоченными на выполнение государственной программы «Доступная ипотека 7%», подписано 20 кредитных договоров на общую сумму 14,72 млн грн.

Об этом сообщается на сайте Правительственного портала.

Уполномоченными банками рассматриваются 90 заявок на участие в программе на общую сумму 85,59 млн грн, причем как на первичном (17,77%), так и вторичном рынке (82,23%).

На сегодня в программе задействованы 18 регионов и г. Киев.

Где пользуются ипотечной программой больше всего:

Киевская обл. (35%);

г. Киев (30%);

Львовская обл. (17%);

Харьковская обл. (10%);

Ровенская обл. (8%).

Прирост по сравнению с данными прошлого понедельника:

+ 186% – количества кредитов и + 200% – суммы кредитов;

+ 181% – количества заявок и + 162% – суммы заявок.

Напомним, запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта.

Сейчас к программе присоединились 8 банков:

АБ «Укргазбанк»;

АО «Ощадбанк»;

АО «КБ « ГЛОБУС »;

»; АО « ПРИВАТБАНК »;

»; АО « МЕГАБАНК »;

»; АО « КРЕДОБАНК »;

»; АО « ОТП БАНК »;

»; АО « БАНК АЛЬЯНС ».

Именно банк принимает решение о выдаче кредита, используя собственную методологию оценки платежеспособности потенциального заемщика.

С перечнем уполномоченных банков и условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте Фонда развития предпринимательства.

Кстати, если вы хотите остановиться именно на этом решении, Finance.ua уже запустил бесплатный каталог с ипотеками.