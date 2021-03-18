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В Украине разоблачили схему незаконной добычи драгоценных камней

В Украине разоблачили схему незаконной добычи драгоценных камней

Разоблачена преступная схема добычи драгоценных камней. Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

«Правоохранители выяснили, что в преступной схеме были задействованы сотрудники акционерного общества и частные предприниматели. Именно они организовали добычу полезных ископаемых — топаза, берилла и кварцевого сырья. Фигуранты, имея разрешение на пользование недрами, без обязательного согласования проектной документации начали работу», — говорится в сообщении.

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Было проведено 15 обысков на территории Киева, Киевской и Житомирской областей — в офисном помещении акционерного общества, в шахтах и ​​на ювелирном заводе.

Правоохранители изъяли более 10 тонн драгоценных камней и кварцевого сырья, документы, мобильные телефоны. Сумма причиненного ущерба будет установлена ​​после проведения экспертизы.


Фото: Нацполиция

Добыча минералов осуществлялся с применением буровых механизмов и без соблюдения правил безопасности на производстве. В дальнейшем злоумышленники через подставные общества поставляли добытые полезные ископаемые на ювелирный завод в Киеве.


Фото: Нацполиция

Досудебное расследование проводится по ч. 4 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

По материалам Корреспондент.net
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