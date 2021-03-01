Имеет ли право работник на отпуск при работе по совместительству

Работник, заключивший трудовой договор о работе по совместительству, имеет право на оплачиваемый ежегодный отпуск.
Об этом сообщила Гоструда в Днепропетровской области.
Продолжительность и оплата. Ежегодный основной отпуск совместителям предоставляют такой же продолжительности, как и другим работникам соответствующей профессии, работающих на условиях полного рабочего времени, и оплачивают согласно законодательству. Продолжительность отпуска внутреннего совместителя также определяют отдельно по каждой из занимаемых должностей.
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Законодательством определено, что ежегодные отпуска полной продолжительности до наступления 6-месячного срока непрерывной работы в первый год работы на данном предприятии по желанию работника предоставляются, в частности, совместителям – одновременно с отпуском по основному месту работы, находясь в ежегодном отпуске по основному месту работы, совместитель может не прерывать работу по совместительству или наоборот.
Если по основному месту работы работник имеет право на отпуск большей продолжительности, чем на работе по совместительству, то ему в обязательном порядке предоставляется отпуск без сохранения зарплаты на срок до окончания отпуска по основному месту работы.
На какие виды отпусков еще имеют право совместители? Работники-совместители имеют право не только на ежегодный основной отпуск, но и на другие виды отпусков, в частности:
При этом отпуск в связи с обучением не предусмотрен.
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