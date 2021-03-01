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В Кировоградской области разоблачили незаконный нефтеперерабатывающий завод

В Кировоградской области разоблачили незаконный нефтеперерабатывающий завод

В пгт. Побужское, Голованевского района в Кировоградской области правоохранители разоблачили и пресекли деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода, который производил дизельное топливо и бензин.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В рамках досудебного расследования провели ряд обысков на территории нефтеперерабатывающего мини-завода.

Тогда же обнаружили и изъяли:

  • нефть в количестве 96,8 тыс. л.,
  • незаконно изготовленное дизельное топливо в количестве 131,5 тыс. л.,
  • незаконно изготовленный бензин в количестве 24,5 тыс. л.,
  • тяжелый остаток около 26,9 тыс. л.,
  • электронасос, лейки, шланги, жесткие диски, видеорегистратор, черновые записи, документацию на отгрузку и транспортировку горюче-смазочных материалов.


Фото: Кировоградская областная прокуратура

Ориентировочная стоимость изъятого составляет около 5,7 млн грн.

Сейчас всю продукцию направили на экспертизу. В рамках производства будут приняты меры для установления причастных лиц.

По материалам depo.ua
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