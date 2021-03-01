LG может закрыть производство смартфонов в ближайшем будущем — Bloomberg

Компания LG Electronics Inc. может закрыть свой бизнес по производству смартфонов вместо того, чтобы продавать его, сообщает DongA Ilbo со ссылкой на анонимный источник, работающий в отрасли.
Согласно сообщению DongA Ilbo, переговоры с немецкой Volkswagen AG и вьетнамской Vingroup JSC о возможной продаже бизнеса смартфонов, похоже, не увенчались успехом, говорится в материале bloomberg.com.
В январе 2021 года генеральный директор LG Electronics заявил, что данное направление убыточно. Также известно, что в феврале компания остановила разработку телефонов с выдвижным дисплеем, а сейчас LG отложила выпуск всех новых смартфонов, выход которых планировался в первой половине этого года. Также источник сообщил DongA, что LG может поделиться своим решением о судьбе бизнеса с сотрудниками уже в начале апреля.
Несмотря на то, что компания анонсировала смартфон Rollable, а также запатентовала аппарат с растягивающимся экраном, последние годы ее мобильные устройства раскупались неохотно. В течение пяти лет разработчик пытался нарастить долю рынка, но конкуренция слишком велика да и пандемия коронавируса нанесла существенный удар по бизнесу.
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