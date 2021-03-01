Налоговики разоблачили схему махинаций с ценными бумагами на сумму более 12 млн гривен

Налоговики в г. Киеве разоблачили схему присвоения, растраты имущества и завладения им путем злоупотребления служебным положением на общую сумму более 12 млн гривен.

Об этом сообщили в ГНС.

Управлением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГНС в г. Киеве установлено, что должностные лица Акционерного Общества осуществляя строительство, в том числе за государственные средства, используя подконтрольное им предприятие, путем заключения договоров купли-продажи неликвидных ценных бумаг, осуществили перечисление денежных средств в адрес предприятия с признаками фиктивности.

По указанным материалам в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Следствие продолжается.