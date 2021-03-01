Samsung готовит новый флагман с камерой на 200 Мп

Новое сообщение Samsung Exynos в Twitter вызвало бурное обсуждение среди фанатов бренда и не только. Компания просто напомнила о возможностях своего флагманского чипсета, но для этого использовался ранее не анонсированный аппарат.
В коротком видео рассказывается о возможностях флагманского процессора Exynos 2100. Сначала речь идёт о поддержке камер с разрешением до 200 Мп, что было объявлено вместе с презентацией чипа. Далее говорится о поддержке шести камер. Для этого демонстрируется смартфон с четырьмя модулями сзади и двумя спереди. Самое интересное, что показанный аппарат не похож ни на один из существующих в линейке Samsung.
Dear shutterbug, what do you expect the most from smartphone camera? 📷 pic.twitter.com/HGwmoKYD3V— Samsung Exynos (@SamsungExynos) March 22, 2021
Если же внимательно присмотреться, то в нижней части видео можно заметить надпись следующего характера: «Изображённое устройство является вымышленным». Другими словами, это лишь концепт, созданный для данного ролика. Однако некоторые пользователи всё равно уверены, что таким образом компания намекает на дизайн будущего флагмана.
Стоит отметить, что год назад в Samsung подтвердили разработку 600-мегапиксельного сенсора.
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