Samsung готовит новый флагман с камерой на 200 Мп

Новое сообщение Samsung Exynos в Twitter вызвало бурное обсуждение среди фанатов бренда и не только. Компания просто напомнила о возможностях своего флагманского чипсета, но для этого использовался ранее не анонсированный аппарат.

В коротком видео рассказывается о возможностях флагманского процессора Exynos 2100. Сначала речь идёт о поддержке камер с разрешением до 200 Мп, что было объявлено вместе с презентацией чипа. Далее говорится о поддержке шести камер. Для этого демонстрируется смартфон с четырьмя модулями сзади и двумя спереди. Самое интересное, что показанный аппарат не похож ни на один из существующих в линейке Samsung.

Dear shutterbug, what do you expect the most from smartphone camera? 📷 pic.twitter.com/HGwmoKYD3V