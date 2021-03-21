Как можно найти и посмотреть свою электронную трудовую книжку

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который Верховная Рада приняла 5 февраля этого года.

Электронная трудовая книжка позволит уполномоченным органам назначать человеку пенсию автоматически (без обращения) и сбора документов за всю его трудовую деятельность.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Хмельницкой области.

За человеком будет сохраняться право выбора для улучшения предложенного расчетного размера:*

или лицо предоставляет сведения о получаемой заработной плате за период до 2000 года (до введения персонифицированного учета);

или отсрочит свой выход на пенсию для получения повышения к пенсии на 0,5−0,75% за каждый полный месяц работы после достижения пенсионного возраста;

или использует право на назначение пенсии.

Где можно найти и посмотреть свою электронную трудовую книжку.

Проверить имеющуюся о себе информацию, в т. ч. свой трудовой или страховой стаж можно на портале электронных услуг «Пенсионного фонда Украины»:portal.pfu.gov.ua. Если у человека возникают какие-то вопросы, в этом случае реализована возможность подачи обращения, в котором можно описать их суть. В установленные законом сроки лицо получит ответ.

Можно обратиться в ближайший сервисный центр или по телефону «горячей» телефонной линии главного управления Пенсионного фонда Украины.

Также Пенсионным фондом Украины разработано мобильное приложение « ПФУ » для системы Андроид, которое можно скачать на Google Play. Он обеспечивает доступ с мобильных устройств к электронным сервисам Пенсионного фонда Украины.

Справка Finance.ua:

5 марта 2021 года Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который Верховная Рада приняла 5 февраля этого года.

Также документом вводится возможность автоматического назначения пенсии без личного обращения лица с сохранением права отсрочки выхода на пенсию.

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