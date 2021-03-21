Как можно найти и посмотреть свою электронную трудовую книжку

Президент Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно учета трудовой деятельности работника в электронной форме», который Верховная Рада приняла 5 февраля этого года.
Электронная трудовая книжка позволит уполномоченным органам назначать человеку пенсию автоматически (без обращения) и сбора документов за всю его трудовую деятельность.
Об этом сообщает Управление Гоструда в Хмельницкой области.
Где можно найти и посмотреть свою электронную трудовую книжку.
Проверить имеющуюся о себе информацию,
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