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Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязки

Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязки

Начальник «Института Генерального плана города» Сергей Броневицкий сообщил, что для избежания заторов в проекте Генплана Киева предполагается строительство многоуровневых транспортных развязок.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Сегодня, когда в условиях локдауна киевляне вполне оправданно отдают предпочтение личному транспорту, снова коснусь транспортных проблем. Итак, что делать, если нет возможности расширять определенные улицы и увеличивать количество полос на дорожном полотне? Во избежание пробок мы в проекте Генплана Киева предусматриваем строительство многоуровневых транспортных развязок. Огромное количество заторов возникает в районах проживания людей (спальных районах) — их строительство целесообразно именно в периферийной части города и на левом берегу», — отметил Броневицкий.

Проектом Генерального плана города Киева предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок:

  • на Харьковской площади;
  • на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой;
  • на проспекте Романа Шухевича;
  • на улице Братиславской;
  • на улице Оноре де Бальзака;
  • на Дарницкой площади;
  • на улице Привокзальной;
  • возле станции метро «Черниговская»;
  • на проспекте Академика Палладина;
  • на Большой Окружной дороге;
  • на площади Валерия Марченко.

«В очередной раз подчеркиваю, что многоуровневые развязки не помешают нам создавать разветвленную систему общественного транспорта, который, по нашему проекту, будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров», — сказано в сообщении.

По материалам Судебно-юридическая газета
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