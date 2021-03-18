Борьба с пробками в Киеве: планируют построить многоуровневые транспортные развязки

Начальник «Института Генерального плана города» Сергей Броневицкий сообщил, что для избежания заторов в проекте Генплана Киева предполагается строительство многоуровневых транспортных развязок.

Об этом он заявил на своей странице в Facebook.

«Сегодня, когда в условиях локдауна киевляне вполне оправданно отдают предпочтение личному транспорту, снова коснусь транспортных проблем. Итак, что делать, если нет возможности расширять определенные улицы и увеличивать количество полос на дорожном полотне? Во избежание пробок мы в проекте Генплана Киева предусматриваем строительство многоуровневых транспортных развязок. Огромное количество заторов возникает в районах проживания людей (спальных районах) — их строительство целесообразно именно в периферийной части города и на левом берегу», — отметил Броневицкий.

Проектом Генерального плана города Киева предусмотрено строительство многоуровневых транспортных развязок:

на Харьковской площади;

на пересечении улицы Бориспольской с Харьковской трассой;

на проспекте Романа Шухевича;

на улице Братиславской;

на улице Оноре де Бальзака;

на Дарницкой площади;

на улице Привокзальной;

возле станции метро «Черниговская»;

на проспекте Академика Палладина;

на Большой Окружной дороге;

на площади Валерия Марченко.

«В очередной раз подчеркиваю, что многоуровневые развязки не помешают нам создавать разветвленную систему общественного транспорта, который, по нашему проекту, будет играть ведущую роль в перевозке пассажиров», — сказано в сообщении.