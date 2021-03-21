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Как делить отпуск (изменения в график)

Как делить отпуск (изменения в график)

Ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который отсчитывается со дня заключения трудового договора.

Об этом пишет Управление Гоструда в Хмельницкой области.

Ежегодный основной отпуск по просьбе работника и с согласия работодателя можно делить на части. Но при условии, что основная непрерывная его часть составит не менее 14 календарных дней.

Причем, эти неделимые 14 дней не обязательно должны быть использованы первыми. То есть, если отпуск – 24 календарных дня, то законный вариант сначала использовать 10 календарных дней отпуска, например, по одному – два дня, а потом – неделимые 14.

Ежегодный отпуск предоставляют на основании графика отпусков. Но в этот график всегда можно внести изменения. Например, если отпуск в этот период не запланирован, но работнику нужен, а работодатель не возражает.

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Работник пишет заявление с просьбой предоставить ежегодный отпуск (его часть) вне графика. Работодатель вносит изменения в график отпусков, издает приказ об отпуске и ознакомливает с ним работника.

Срок выплаты отпускных – за 3 календарных дня до начала отпуска.

Работник в заявлении может указать желаемый срок получения отпускных. Неиспользованная часть ежегодного отпуска должна быть предоставлена ​​работнику, как правило, до конца рабочего года, но не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставляется отпуск.

Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения зарплаты на период карантина, установленного Кабмином (ч. 3 ст. 26 Закона об отпусках). Поэтому, если работник хочет, а работодатель не против, то отпуск может быть предоставлен даже на один-два дня.

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По материалам Finance.UA
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