Минздрав хочет в первую очередь вакцинировать группы риска, записавшиеся через «Дия»

Министерство здравоохранения изменит план вакцинации от коронавируса, чтобы в первую очередь привить группы риска, которые записались через портал «Дия». Например, через этот портал на прививку уже записались более 1500 людей в возрасте 80+ лет.
Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире канала «Украина 24».
«Когда мы говорим о портале „Дия“, то мы, прежде все, говорим и о тех граждан, которые записались, в том числе входящих в группы риска. Кстати, что касается 80+, то свыше полторы тысячи таких людей записались именно через „Дия“. Они будут в первую очередь вакцинированы», — сказал он.
В то же время министерство, по словам Степанова, хочет максимально охватить и другие группы риска, которые записались на вакцинацию через «Дия». Для этого в Украине разворачиваются стационарные пункты прививки. На этой неделе заработает 569 пунктов прививки, а дальше их количество планируют увеличить до 2500.
«Мы также рассматриваем другие категории граждан, которые входят в группы риска и также нуждаются в вакцинации. Они также записались через портал „Дия“. Мы говорим о внесении изменений именно такого плана, чтобы максимально сделать охват», — добавил министр.
Напомним, сегодня премьер Денис Шмыгаль поручил Минздраву обновить план COVID-вакцинации, чтобы как можно скорее привить людей, записавшихся через «Дия».
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