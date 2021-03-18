Кабмин создаст фонд компенсаций за последствия вакцинации от COVID

Кабинет Министров Украины в ближайшее время создаст фонд, который будет выплачивать компенсации в случае осложнений при вакцинации от COVID. Это предусмотрено принятым на прошлой неделе законом.
Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.
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По его словам, он намерен как можно скорее подписать принятый парламентом 19 марта закон, согласно которому государство берет на себя ответственность за последствия прививки против коронавируса.
“После этого постановлением Кабинета Министров будет создан специальный компенсационный фонд”, – говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе Верховная Рада приняла закон, которым освободила производителей вакцин от возможных последствий прививок. Это является одним из условий поставок препаратов в Украину. Таким образом, компенсации на себя берет государство.
Сегодня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Украины Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации населения, чтобы украинцы из листа ожидания на портале “Дія” могли быстрее получить прививку.
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