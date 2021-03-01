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Смартфоны Meizu получат фирменные сервисы Huawei

Смартфоны Meizu получат фирменные сервисы Huawei

Компания Meizu станет первым сторонним производителем, который будет использовать в своих устройствах экосистему мобильных сервисов Huawei.

До недавних пор сервисы Huawei Mobile Services (HMS) были доступны только на смартфонах самой Huawei и Honor.

После запрета Huawei в США китайский производитель запустил собственную систему Harmony OS, а также аналог сервисов от Google — Huawei Mobile Services (HMS). В настоящее время несколько устройств Huawei уже используют мобильные сервисы Huawei.

По словам сотрудника Huawei, вскоре Meizu получит доступ к сервисным возможностям Huawei HMS Core. Возможности актуальных HMS Core 5.0 охватывают семь областей, включая службы приложений, графику, мультимедиа, искусственный интеллект (AI), интеллектуальные устройства.

Стоит отметить, что системы HMS и Harmony от Huawei — не одно и то же. В то время как Harmony OS — это операционная система, HMS — это служба внутри системы. HMS — это прежде всего замена сервисов Google. При этом речь не идет о переходе Meizu c Android на HarmonyOS.

HMS Core в настоящее время применима к трем основным системам: Android, Harmony OS и LiteOS. Разработчики могут использовать эти сервисы, чтобы позволить пользователям использовать поиск Huawei, Huawei Figure, Huawei Vena, Huawei Video, Huawei App Market и даже службу учетных записей Huawei.

Сейчас сервисы Huawei имеют уже более 500 миллионов активных пользователей в месяц. Ими пользуются более чем в 170 странах мира.

По материалам НВ
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