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Украина планирует вместо газа транспортировать в Европу водород, - Шмыгаль

Украина планирует вместо газа транспортировать в Европу водород, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что транспортировка водорода по газопроводу “Дружба” в Европу является одним из главных приоритетов для Украины. Этот вопрос обсуждают с Евросоюзом.

Об этом в интервью немецкому изданию Handelsblatt рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль. Разговор главы правительства с журналистами опубликовали на официальном сайте кабмина.

“Производство и транспортировка водорода в Европу является одним из главных приоритетов для нас наряду с диджитализацией нашей экономики. Это мы интенсивно обсуждаем с Евросоюзом. Производство водорода является огромным шансом и может стать важным сектором экономики для нашей страны”, – сказал премьер.

Отмечается, что с технической точки зрения было бы возможно превратить трубопровод “Дружба”, по которому транспортируется российский газ в Европу, в водородный. “Герметизацию на трубах нужно было бы обновить”, – говорит Шмыгаль.

Он добавил, что такой трубопровод мог бы сыграть важную роль в “зеленой энергетике”. На развитие способности украинских газохранилищ до 2030 года планируется направить около 14 млрд грн внутренних инвестиций.

Напомним, что генеральный адвокат Суда ЕС Мануэль Кампоса Санчес-Бордони рекомендовал отказать в снятии ограничений для “Газпрома” на поставки голубого топлива через трубопровод OPAL. С помощью него РФ поставляет газ в ЕС в обход Украины.

По материалам Обозреватель
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