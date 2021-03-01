За год учреждения Украины потратили на товары против коронавируса 31 млрд грн

За год с 18 марта 2020 до 18 марта 2021 года (включительно) в стране провели 148,5 тысячи ковидных закупок через Prozorro на 30,9 млрд грн.
Об этом сообщает DOZORRO.
“В конце марта (2020 года. – Ред.) чиновники ввели процедуру закупки COVID-19. Больницы и другие заказчики получили возможность приобрести товары, работы и услуги из специального перечня без торгов — просто по прямым соглашениям.
Такие закупки в Prozorro имеют специальную отметку, через которую их можно отследить и проанализировать. Однако важно помнить, что суммы закупок COVID-19 не равны всем расходам на борьбу с вирусом. Эта процедура – это возможность, а не обязательство. Некоторые заказчики покупали необходимое и по обычным процедурам, в частности на аукционах”, – говорится в статье.
Отмечается, что традиционно самым активным месяцем в закупках стал декабрь.
В конце бюджетного года заказчики пытались максимально оперативно допотратить все выделенные им средства. К тому же в декабре заключили несколько крупных коронавирусных сделок.
Всего коронавирусной процедурой хотя бы раз воспользовались почти 9 тысяч заказчиков.
Так, на трех из них приходится 35% от общей суммы заключенных договоров COVID-19 (10,8 млрд грн). В тройку заказчиков-лидеров по стоимости всех коронавирусных сделок вошли ГП “Медицинские закупки Украины”, КГГА и Министерство внутренних дел.
В целом по процедуре COVID-19 больше всего потратили на приобретение медицинского оборудования – 14,7 млрд грн (47,5 % от общей суммы). Заказчики покупали аппараты искусственной вентиляции легких, ультразвуковой диагностики, рентгеновское оборудование, томографы и кислородные концентраторы.
Инфографика: DOZORRO
Еще 7 млрд грн потратили на лекарственные средства – 2,4 млрд грн – на автомобили скорой помощи (кроме ГП их покупали и другие заказчики). На тесты для выявления COVID-19 ушло 1,3 млрд грн.
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