ТОП удаленных вакансий марта

Удаленная работа является настоящим спасением для некоторых компаний и работников в период карантинных ограничений. Она не теряет свою актуальность, а наоборот – все больше компаний переходят на дистанционку, а некоторые даже после пандемии не планируют возвращать сотрудников в офисы.

Об этом пишут аналитики robota.ua, которые подготовили подборку актуальных удаленных вакансий для тех, кто хочет найти работу в непростой период.

Бухгалтер-аналитик в Aviacontact. Международная компания объявляет конкурс на должность. Среди основных требований к кандидатам: знание программы 1С BAS, опыт работы в Google Диск; работа в команде и самостоятельно, работа в режиме многозадачности; знание английского языка на среднем уровне будет преимуществом; аналитическое мышление; общее понимание бухгалтерского учета; навыки уверенной работы с платежными системами банка, первичной документацией; логическое мышление, способность быстро обучаться, внимательность, высокая работоспособность, организованность, ответственность, порядочность, честность, умение работать с большим объемом информации.

Условия: удаленная работа, график: 5/2 (суббота, воскресенье – рабочие и 2 выходных в другие дни); поддержка и помощь руководства и коллег; дружная атмосфера.

Ассистент продюсера и режиссера в Creative Mind. Студия творчества ищет талантливых и инициативных специалистов на удаленную работу. Рассматривают кандидатов со всей Украины на постоянную занятость (исключительно), без совмещения с учебой, другими проектами. Портрет идеального кандидата: умеет находить все (!) в интернете; работать в сжатые сроки; высокие навыки самоорганизации и тайм-менеджмента; английский – не ниже Intermediate.

Предлагается: необычная, интересная и творческая работа в веселом, молодом коллективе; возможность работать удаленно; обучение и поддержка коллектива; возможность расти вместе с компанией; график работы: 5/2 (вторник-суббота), выходные: воскресенье, понедельник; заработная плата: 20 000-23 000 грн.

Финансовый директор в «УкрКубок». Компания, которая производит и предлагает широкий ассортимент наградной атрибутики и аксессуаров, в поисках специалиста в финансовый департамент. Ищут: кандидата-перфекциониста; склонного к системности в работе; с замечательным умением вести переговоры и анализировать. Условия: удаленная работа (с выездом при необходимости на локальные места); график: пн-пт, 9:00-18:00.

Агент по бронированию авиабилетов Turkish Airlines в Global Bilgi

Ведущий центр по управлению взаимоотношениями с клиентами ищет специалиста. На период карантина есть возможность работать дистанционно (компания предлагает работать из дома, но рассматривает кандидатов из г. Харьков, после окончания карантина планируется возврат в офис). Предлагается: офис возле метро; обучение «с нуля» и «прокачка» английского (90% клиентов общаются исключительно на английском); гибкий график; отличные условия труда; зарплата – дважды в месяц (без задержек); яркий и комфортный офис; возможность стажировки в любом отделе компании с возможностью перейти на новую должность.

Менеджер HR, рекрутер в Madeline Agency. Международное брачное агентство ищет специалиста, основной задачей которого будет находить переводчиков в брачное агентство. Требования: опыт работы в данном направлении от 2-х лет (обязательно); готовность работать от 8 часов в день 5 дней в неделю; способность находить и привлекать целевых сотрудников; знание методов поиска, подбора и оценки персонала; работа с ведущими сайтами по подбору персонала; умение представить вакансию; инициативность, организованность и желание работать на результат.

Предлагается: выплаты – 1 500 грн за каждого приведенного сотрудника; удаленная работа; прозрачная и своевременная оплата труда; зарплата – один раз в месяц, 15-20-го числа; график работы: с 10:00 до 19:00, 5 дней в неделю (рабочие дни).

Автор медицинских статей в «Прайд Фарма»

Редакция специализированного журнала приглашает к сотрудничеству специалистов для написания статей – медицинская тематика. Требуются: сотрудники кафедр медицинских университетов, фармацевтических вузов, институтов последипломного образования. Требования: врач-гастроэнтеролог, врач-невропатолог, врач-гинеколог, врач-отоларинголог, врач-эндокринолог, врач-офтальмолог, врач-аллерголог, врач-инфекционист; высшее образование в области медицины или фармации; опыт написания статей; наличие научных трудов (желательно, не обязательно); наличие творческих идей (обязательно). Готовы сотрудничать как со специалистами, имеющими многолетний опыт, так и с молодыми, талантливыми врачами, сотрудниками кафедр. Условия: удаленная работа, оплата сдельная.

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