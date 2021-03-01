Мошенники оформили кредит без вашего согласия: что делать (инфографика)

Что делать, если вам начали звонить коллекторы, банк или микрофинансовая организация с требованием о возврате кредита, который вы не оформляли? Ответ на этот вопрос дали в Telegram-канале «Блог права».
Прежде всего, не стоит впадать в панику, а нужно лишь придерживаться определенного порядка действий.
Как действовать?
По возможности необходимо ознакомиться с документами и получить копии документов, которые есть в банке или финансовом учреждении по этому кредиту: заявление на получение кредита; копии паспорта, ИНН, копии документов, подтверждающих перечисление или выдачу средств и тому подобное.
Кроме того, на сайте Первого Всеукраинского бюро кредитных историй можно проверить свою кредитную историю и установить контроль за информацией о себе. Также на сайте можно выявить факт мошенничества и недостоверность кредитной истории.
Что делать дальше:
Напомним, в Центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи также давали полезные советы о том, что делать, если мошенник взял онлайн-кредит на ваше имя.
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