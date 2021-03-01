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Мошенники оформили кредит без вашего согласия: что делать (инфографика)

Мошенники оформили кредит без вашего согласия: что делать (инфографика)

Что делать, если вам начали звонить коллекторы, банк или микрофинансовая организация с требованием о возврате кредита, который вы не оформляли? Ответ на этот вопрос дали в Telegram-канале «Блог права».

Прежде всего, не стоит впадать в панику, а нужно лишь придерживаться определенного порядка действий.

Как действовать?

  • Во-первых, необходимо максимально выяснить всю информацию, которая касается кредита: когда был оформлен кредит; кто является кредитором; какова общая сумма кредита; сумма задолженности.

По возможности необходимо ознакомиться с документами и получить копии документов, которые есть в банке или финансовом учреждении по этому кредиту: заявление на получение кредита; копии паспорта, ИНН, копии документов, подтверждающих перечисление или выдачу средств и тому подобное.

Кроме того, на сайте Первого Всеукраинского бюро кредитных историй можно проверить свою кредитную историю и установить контроль за информацией о себе. Также на сайте можно выявить факт мошенничества и недостоверность кредитной истории.

  • Во-вторых, после того, как узнали, кто является кредитором, нужно отправить кредитору (то есть, банку или финансовому учреждению) сообщение (обращение). В этом обращении следует прояснить ситуацию: что вы не оформляли кредит/заем/микрозаем и никаких средств не получали, а скорее всего стали жертвой злоумышленников. Также нужно обязательно требовать копию электронной анкеты-заявки, копии документов, подтверждающих перечисление или выдачу средств. Если кредит в коллекторской компании — коллекторы должны предоставить вам договор переуступки задолженности.
  • В-третьих, согласно статье 190 Уголовного Кодекса Украины, мошенничество — это завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Если кредитор игнорирует ваши сообщения, необходимо обратиться в полицию с заявлением о том, что на вас было оформлено чужое денежное обязательство. Полиция должна принять заявление, открыть уголовное производство и начать досудебное расследование.

Что делать дальше:

  • получить віписку о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований;
  • предоставить копию выписки кредитору с уведомлением о том, что открыто уголовное производство.

Напомним, в Центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи также давали полезные советы о том, что делать, если мошенник взял онлайн-кредит на ваше имя.

По материалам Finance.UA
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