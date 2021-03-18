Суд арестовал 49,99% акций Донецкоблгаза — СБУ

СБУ расследует незаконные действия должностных лиц ПАО «Донецкоблгаз».

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины ведет досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц ПАО „Донецкоблгаз“, направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение. Действия подозреваемых квалифицируются по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины», — говорится в сообщении.

По материалам СБУ, Шевченковский районный суд г. Киева наложил арест на 49,99% акций ПАО «Донецкоблгаз».

«Доля принадлежит компаниям с регистрацией в оффшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ», — отметили в СБУ.

Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Также судом принято решение о передаче арестованных акций ПАО «Донецкоблгаз» к НАК «Нафтогаз Украины». Компания должна предотвратить потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

Напомним, 19 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) через неделю завершает проверки ПАО «Донецкоблгаз», которое в начале марта отключило от газоснабжения ОКП «Донецктеплокоммунэнерго», и, вероятно, будет принимать решение об аннулировании лицензии этому облгазу.