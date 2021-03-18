Новые штрафы за нарушения ПДД: сколько платить велосипедистам, пешеходам

Вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».

По закону возобновляется и возрастает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии от 17 тысяч грн за первый случай до 51 тыс. грн за повторное нарушение с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай — конфискация авто.

Также увеличивается штраф за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч (с 510 до 3400 грн), за оставление места ДТП — с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1−2 года.

Новые обязанности водителей:

во время остановки по требованию полицейского водителю держать руки в поле его зрения и не выходить из транспортного средства без разрешения правоохранителя;

пассажиру находиться на своем месте до распоряжения или требования полицейского. По требованию полицейского выйти из т/с;

водителю по требованию предъявлять документы так, чтобы полицейский смог прочитать и зафиксировать данные.

Для пешеходов и велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения, также ужесточено наказание. Так, нарушение правил велосипедистом — 340 грн (вместо 85 грн).

Повторное нарушение ПДД велосипедистом или пешеходом – 850 грн (вместо 170 грн).

Переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал обойдется в 255 грн (ранее — 51 гривна).

Справка Finance.ua:

17 марта вступил в силу закон об усилении ответственности за некоторые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Закон предусматривает введение новых санкций за нарушение ПДД — административный арест до 15 суток и изъятие автомобиля.

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