Новые штрафы за нарушения ПДД: сколько платить велосипедистам, пешеходам

Вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения».
По закону возобновляется и возрастает ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии от 17 тысяч грн за первый случай до 51 тыс. грн за повторное нарушение с лишением водительских прав на 10 лет. За третий случай — конфискация авто.
Также увеличивается штраф за превышение скорости движения более чем на 50 км/ч (с 510 до 3400 грн), за оставление места ДТП — с 255 до 3400 грн с лишением права управления ТС на срок 1−2 года.
Новые обязанности водителей:
Для пешеходов и велосипедистов, нарушающих правила дорожного движения, также ужесточено наказание. Так, нарушение правил велосипедистом — 340 грн (вместо 85 грн).
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