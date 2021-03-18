Правоохранители Ровенщины изъяли более 240 кг янтаря на 2,5 млн грн (фото)

Ровенская областная прокуратура заблокировала в Ровенской области контрабанду нелегальных изделий из янтаря.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

В рамках досудебного расследования правоохранителями проведен ряд санкционированных обысков в городе Сарны в домовладении фигурантов производства, в цехе по обработке «солнечного камня» и в магазине, через который производилась реализация части изделий. В результате следственных действий обнаружены и изъяты 235 кг обработанного и необработанного янтаря различных фракций, 8 кг готовых изделий, а также оборудования для обработки «солнечного камня» и документация, подтверждающая противоправную деятельность. Ориентировочная стоимость изъятого янтаря – более 2,5 млн грн.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество и объявлении подозрения фигурантам производства. Назначена судебная геммологическая экспертиза камней.



Фото: Офис генерального прокурора

Следствие ведет следственное управление Главного управления Нацполиции в Ровенской области при оперативном сопровождении Управления СБУ в области и процессуальном руководстве Ровенской областной прокуратуры.



Фото: Офис генерального прокурора