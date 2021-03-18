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Криклий сказал, какие аэропорты первыми отдадут в концессию

Криклий сказал, какие аэропорты первыми отдадут в концессию

Министерство инфраструктуры планирует со следующего года начать процесс передачи в концессию международных аэропортов во Львове и Херсоне.

Об этом рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий в ходе IV Украинско-Германского бизнес-форума.

«Мы готовим проекты концессий аэропортов. Сейчас мы говорим об аэропортах во Львове и Херсоне. Это будут первые пилотные концессионные проекты. Мы решили это начать (передачу в концессию. — Ред.) не в этом году, а в следующем», — рассказал Криклий.

По его словам, сейчас «не лучшее время» для привлечения инвесторов к таким проектам.

Министр отметил, что ведомство готовится к переговорам с потенциальными инвесторами и работает над инвестиционным атласом, в котором будет собрана вся необходимая информация о концессионных возможностях в Украине.

Напомним, Мининфраструктуры начало процесс передачи в концессию инфраструктурных объектов в 2020 году. В концессию были переданы два первых порта — в Херсоне и в Николаеве.

Кроме портов, министерство также готовит к передаче в концессию железнодорожные вокзалы, аэропорты и работает над проектами государственно-частного партнерства в дорожной сфере.

По материалам УКРИНФОРМ
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