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Суд наложил арест на имущество и 100% акций «Мотор Сич»

Суд наложил арест на имущество и 100% акций «Мотор Сич»

По материалам СБУ Шевченковский районный суд г. Киева принял решение о наложении ареста на целостный имущественный комплекс и 100% акций АО «Мотор Сич».

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По результатам судебного рассмотрения имущество передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений с обязательным определением управляющей компании с государственной формой собственности.

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В СБУ напомнили, что сейчас Главное следственное управление ведет досудебные расследования по «Мотор Сичи» по двум направлениям.

«Первое — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 14, 15, 111 и 113 Уголовного кодекса Украины (относительно диверсионной и подрывной деятельности в пользу РФ).

Второе — по признакам преступлений, предусмотренных статьями 209, 212, 233 и 364 Уголовного кодекса Украины. В нем исследуются возможные нарушения законодательства при первичной приватизации и последующей незаконной концентрации акций", — говорится в сообщении.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что речь идет не только о судьбе одного предприятия, а о том, насколько государство способно защитить собственные интересы. «Ведь сохранение украинской „Мотор Сичи“ — вопрос национальной безопасности», — резюмировал он.

АО «Мотор Сич» продолжит свою работу в соответствии с требованиями действующего законодательства, с сохранением рабочих мест и выполнением обязательств в рамках производственных заказов, — говорится в пресс-релизе.

По материалам Економічна Правда
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