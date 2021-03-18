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Минфин отчитался о выполнении госбюджета-2020

Минфин отчитался о выполнении госбюджета-2020

Министерство финансов представило публичный отчет о выполнении государственного бюджета за 2020 год.

В мероприятии под председательством первого заместителя министра финансов Дениса Улютина также приняли участие представители комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, Счетной палаты и Государственной казначейской службы.

По итогам 2020 года правительству, несмотря на карантинные ограничения, вызванные пандемией COVID-19 удалось добиться выполнения бюджетных показателей в запланированных законом объемах, а именно:

  • удержать дефицит государственного бюджета в пределах предельного показателя (факт — 5,3% ВВП при плане 7,5% ВВП);
  • перевыполнить доходы госбюджета (фактически поступило 1076 млрд грн при утвержденных законом объемах в сумме 1022 млрд грн);
  • профинансировать сферу обороны и безопасности в объеме 6,1% ВВП;
  • обеспечить рост минимального размера заработной платы до 5 тыс. грн. с 1 сентября 2020 года, прожиточного минимума и других видов социальных выплат и пособий;
  • поддержать население и бизнес за счет Фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19;
  • продолжить повышение уровня пенсионного обеспечения граждан;
  • предоставить льготы и субсидии для населения в денежной форме;
  • улучшить финансирование капитальных расходов государственного бюджета до фактических 94,9 млрд грн, что на 18,7% больше показателей 2019 года.

Госбюджет на 2020 год был утвержден в декабре 2019 года. Однако беспрецедентный уровень неопределенности на фоне коронакризиса привел к стремительному ухудшению деловых и потребительских ожиданий, что создало значительные риски для развертывания мировой рецессии.

Поэтому в марте 2020 года правительство пересмотрело макроэкономический прогноз. Так, была снижена прогнозная динамика основных макроэкономических показателей, а в апреле прошлого года внесены соответствующие изменения в госбюджет, которые позволили отреагировать на вызовы, перед которыми оказалась Украина.

По материалам Финансовый клуб
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