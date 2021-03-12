Межбанк: на рынок повлияла новость о введении жестких ограничений в Киеве

Последний рабочий день этой недели прошел на валютном рынке достаточно интересно, хотя Нацбанку и снова не пришлось вмешиваться в ход торгов.
Дело в том, что топ-менеджмент компаний переваривает новость о введении жестких ограничений в Киеве из-за пандемии и пересматривает в связи с этим свои бизнес-планы. Это чувствовалось сегодня по поведению клиентов на межбанке. Многие из них предпочитают не играть в валютную рулетку и оперативно закрывают свои валютные обязательства, но и часть продавцов опасается возможного проседания курса из-за низкого спроса на валюту во время локдауна.
В сочетании с необходимостью сегодня еще и проведения бюджетных платежей – это привело к относительно большому объему предложения на торгах. Но оно было выкуплено теми клиентами, кто хотел закрыть свои валютные обязательства. И в целом спрос и предложение оказались почти уравновешенными.
Ход торгов:
Как и вчера весь период сессии спрос и предложение на межбанке были приблизительно равными. Поэтому с утренних 27,685/27,705 доллар за счет крупных покупателей валюты к 11:00 чуть вырос до 27,705/27,72 гривен, а затем продолжил постепенный рост до 27,725/27,74 до обеда. Но в этот же период на торги выходили и основные продавцы. Они своими продажами фактически очень плавно закрывали весь спрос и не давали котировкам ни особо повышаться, ни особо снижаться.
После обеда рынок так же плавно начал снижать свою активность в преддверии выходных и курс просел до 27,72/27,735 к 15 часам и до 27,70/27,72 к концу дня.
Главные события 19 марта на валютном рынке:
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 27,72 / 27,73
евро – 32,96 / 32,98
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1910 / 1,1912
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