OnePlus рассказала о скорости зарядки модели 9 Pro

Китайская компания официально подтвердила, что ее новый флагман OnePlus 9 Pro получит поддержку фирменной 50 Вт беспроводной зарядки.

По заявлению компании, это устройство полностью заряжает гаджет от нуля до 100% заряда батареи ровно за 43 минуты, а проводная зарядка занимает не более получаса.

Что касается беспроводной зарядки, то в тизере используется обычная оговорка — вы достигнете такой скорости, только если зарядите OnePlus 9 Pro при помощи беспроводного зарядного устройства OnePlus 50 Вт, которое выпускается вместе с телефоном.

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Тем не менее, зарядное устройство позволит вам разместить телефон на нем вертикально или горизонтально, это означает, что теперь можно смотреть видео во время беспроводной зарядки.

Компания уже показала новое беспроводное зарядное устройство с кабелем USB-C.

В смартфонах OnePlus 9 Series будет использоваться аккумулятор, который состоит из двух ячеек. Новинки получат 65 Вт проводную зарядку. С ее помощью полностью зарядить устройства можно будет за 29 минут.

Анонс OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro состоится уже на следующей неделе. Смартфоны построены на SoC Qualcomm Snapdragon 888, оснащены экранами 2к с кадровой частотой 120 Гц и совершенно новой камерой Hasselblad.

Серия OnePlus 9 будет оснащена сенсором Sony IMX789 с возможностью видеосъемки 4k 120 кадров в секунду и поддержкой 12-битного RAW.