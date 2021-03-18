0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

OnePlus рассказала о скорости зарядки модели 9 Pro

OnePlus рассказала о скорости зарядки модели 9 Pro

Китайская компания официально подтвердила, что ее новый флагман OnePlus 9 Pro получит поддержку фирменной 50 Вт беспроводной зарядки.

По заявлению компании, это устройство полностью заряжает гаджет от нуля до 100% заряда батареи ровно за 43 минуты, а проводная зарядка занимает не более получаса.

Что касается беспроводной зарядки, то в тизере используется обычная оговорка — вы достигнете такой скорости, только если зарядите OnePlus 9 Pro при помощи беспроводного зарядного устройства OnePlus 50 Вт, которое выпускается вместе с телефоном.

Читайте также: OnePlus представила смартфон, который меняет свой цвет

Тем не менее, зарядное устройство позволит вам разместить телефон на нем вертикально или горизонтально, это означает, что теперь можно смотреть видео во время беспроводной зарядки.

Компания уже показала новое беспроводное зарядное устройство с кабелем USB-C.

В смартфонах OnePlus 9 Series будет использоваться аккумулятор, который состоит из двух ячеек. Новинки получат 65 Вт проводную зарядку. С ее помощью полностью зарядить устройства можно будет за 29 минут.

Анонс OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro состоится уже на следующей неделе. Смартфоны построены на SoC Qualcomm Snapdragon 888, оснащены экранами 2к с кадровой частотой 120 Гц и совершенно новой камерой Hasselblad.

Серия OnePlus 9 будет оснащена сенсором Sony IMX789 с возможностью видеосъемки 4k 120 кадров в секунду и поддержкой 12-битного RAW.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.