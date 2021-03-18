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Стартаперы с помощью криптоактивов привлекли в Украину $171 миллион инвестиций

Стартаперы с помощью криптоактивов привлекли в Украину $171 миллион инвестиций

Инициативы по сбору средств с помощью криптоактивов помогли молодым украинским компаниям привлечь в Украину 171 миллион долларов инвестиций.

Об этом во время презентации исследования криптостартапов рассказала почетный член (ex-CEO) общественного союза «Украинская ассоциация венчурного и частного капитала» Ольга Афанасьева.

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«Компаниями, которые работают в различных технических секторах, в страну был привлечен 171 миллион долларов. Это не только значительный прогресс, но и свидетельство о том, что украинцы научились пользоваться различными инструментами, чтобы сохранить свои средства или же приумножить их», — сказала Афанасьева.

По ее словам, больше всего средств с помощью ICO было привлечено стартапами Neuromation (около 50 млн долл.), Rentberry (30 млн долл.) и Remme (20 млн долл.).

«Украинские компании привлекают средства из-за рубежа, и это является положительной тенденцией. Такие криптопроекты могут дать весомый толчок экономике страны, а роль украинских криптосообществ заключается в обращении внимания частных инвесторов и государственных учреждений на необходимость способствовать деловому климату, в котором работают эти проекты», — подытожила эксперт.

По материалам УКРИНФОРМ
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