Долги за коммунальные услуги: какую ответственность несут потребители

За неуплату за пользование жилищно-коммунальными услугами к должникам может применяться ответственность в форме взыскания пени, прекращения предоставления коммунальных услуг, выселения из жилья и обращения взыскания на недвижимость в соответствии с нормами законодательства.

Об этом пишет Координационный центр по предоставлению правовой помощи.

Взыскание пени:

в случае несвоевременной уплаты за коммунальные услуги потребитель обязан уплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01% суммы долга за каждый день просрочки. В то же время общий размер пени не должен превышать 100% от общей суммы долга;

пеня не начисляется при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличии у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденной должным образом.

Прекращение предоставления коммунальных услуг:

если потребитель не осуществил оплату за потребленный природный газ в течение 10 дней после срока, определенного договором поставки природного газа, поставщик имеет право осуществить мероприятия по прекращению поставок природного газа;

прекращение полностью или частично поставки электрической энергии потребителю осуществляется:

- оператором системы при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня отключения;

- электропоставщиком при условии предупреждения потребителя не позднее чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

прекращение поставки тепла, холодной и горячей воды и водоотведения в случае задолженности не предусмотрено.

Обращение взыскания на недвижимость и выселение из жилья:

обращение взыскания на имущество должника заключается в его аресте, изъятии (списании средств со счетов) и принудительной реализации. Однако этому предшествует обращение поставщика коммунальных услуг в суд с иском или заявлением о выдаче судебного приказа о взыскании задолженности, поскольку факт задолженности не является основанием для выселения;

в случае вынесения судом положительного решения или выдачи судебного приказа о взыскании суммы задолженности поставщик должен обратиться к исполнительной службе или частному исполнителю с документом о взыскании в принудительном порядке, в том числе и путем наложения ареста на имущество;

вместе с жилым домом взыскание относится на прилегающий земельный участок, принадлежащий должнику. После документального подтверждения исполнитель накладывает на него арест и вносит сведения об аресте в соответствующий реестр.

Справка Finance.ua:

Согласно Закону Украины, на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается:

начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги;

прекращение / приостановление предоставления ЖКУ гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;

гражданам в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме; принудительное выселение из жилья и принудительное взыскание жилья;

принудительное выселение граждан за несвоевременную оплату ЖКУ из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

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