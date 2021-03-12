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Кличко объяснил ситуацию с Подольско-Воскресенским мостом (видео)

Кличко объяснил ситуацию с Подольско-Воскресенским мостом (видео)

Виталий Кличко сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются, и опубликовал видеозапись строительства мостового перехода, который соединит Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещина.

Об этом говорится на сайте Кличко.

«Я вчера был на объекте — проводил там рабочее совещание. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство продолжается. Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала», — сказал мэр.

Продолжается также монтаж барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение.

«Работы продолжаются и на Левом берегу, где обустраивают насыпь. Они были затянуты из-за блокирования жителями Русановских садов. Сейчас мы пошли другим путем — песок доставляем баржами, потом — временными понтонами к месту строительства», — сказал Виталий Кличко.

В настоящее время, по его словам, отселение жителей Русановских садов почти завершено.

Справка Finance.ua:

  • Кличко отказался передать Подольско-Воскресенский мост «Укравтодорк». Свое решение он оправдал тем, что «Укравтодор» должен достроить Дарницкий мост, который находится на балансе «Укрзализныци». Якобы еще один проект замедлит реализацию предыдущего. При этом мэр признал, что строительство Подольско-Воскресенского моста, которым сейчас занимаются власти города, все же затягивается.
По материалам Finance.UA
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