Кличко объяснил ситуацию с Подольско-Воскресенским мостом (видео)

Виталий Кличко сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются, и опубликовал видеозапись строительства мостового перехода, который соединит Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещина.
Об этом говорится на сайте Кличко.
«Я вчера был на объекте — проводил там рабочее совещание. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство продолжается. Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала», — сказал мэр.
Продолжается также монтаж барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение.
«Работы продолжаются и на Левом берегу, где обустраивают насыпь. Они были затянуты из-за блокирования жителями Русановских садов. Сейчас мы пошли другим путем — песок доставляем баржами, потом — временными понтонами к месту строительства», — сказал Виталий Кличко.
В настоящее время, по его словам, отселение жителей Русановских садов почти завершено.
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