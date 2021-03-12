Кличко объяснил ситуацию с Подольско-Воскресенским мостом (видео)

Виталий Кличко сообщил, что, несмотря на сложную ситуацию, работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются, и опубликовал видеозапись строительства мостового перехода, который соединит Подол, Воскресенский массив и жилой массив Троещина.

Об этом говорится на сайте Кличко.

«Я вчера был на объекте — проводил там рабочее совещание. На Подольско-Воскресенском мостовом переходе, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, строительство продолжается. Выполнен уже большой объем работ. Мы вышли на финальную стадию. В конце весны будет готов заезд на мост с Верхнего Вала», — сказал мэр.

Продолжается также монтаж барьерных ограждений на объекте, строительство тоннелей метрополитена и дорожное покрытие на территории Русановских садов. Арочный мост через реку Днепр уже установили в проектное положение.

«Работы продолжаются и на Левом берегу, где обустраивают насыпь. Они были затянуты из-за блокирования жителями Русановских садов. Сейчас мы пошли другим путем — песок доставляем баржами, потом — временными понтонами к месту строительства», — сказал Виталий Кличко.

В настоящее время, по его словам, отселение жителей Русановских садов почти завершено.

Справка Finance.ua: