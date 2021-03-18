Уровень цен на продукты в Украине по сравнению с другими странами

По данным издания Bloomberg, правительства сразу пяти государств могут столкнуться с резкой критикой населения из-за очередного повышения цен на продукты. В мире в целом, считают аналитики издания, существуют пять «горячих точек»: Бразилия, Россия, Нигерия, Турция и Индия — крупнейшие страны со средним уровнем дохода населения, где расходы на еду составляют большую часть потребительской корзины.
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В Украинской аграрной конфедерации назвали, в каких странах самые высокие и самые низкие цены на некоторые категории товаров.
Рис. Килограмм риса дешевле всего — на Шри-Ланке ($ 0,58), в Непале ($ 0,68) и Бангладеш ($ 0,68). Самый дорогой рис в Японии ($ 4,73), Южной Корее ($ 4,08) и США ($ 4). Украина, где килограмм риса в среднем обходится в $ 1,01, в этом списке находится на 23 позиции;
Яблоки. Украина входит в тройку стран с самыми дешевыми яблоками. У нас килограмм обойдется в среднем $ 0,81. В соседней Молдове — аналогичная цена. Самые низкие цены на яблоки в Турции — $ 0,80. Самые дорогие яблоки — в Южной Корее ($ 7,09), Японии ($ 6,91) и Пуэрто-Рико ($ 5,79).
Яйца. Украина также входит в пятерку стран с самыми доступными ценам на яйца — $ 1,08. Самые низкие цены на дюжину куриных яиц — в Индии ($ 0,92), Пакистане ($ 0,93) и Тунисе ($ 1,02). Самые дорогие яйца в Швейцарии ($ 6,07), Ливане ($ 5,85) и Исландии ($ 5,33).
Картофель. Килограмм картофеля дешевле всего в Алжире ($ 0,38), Бангладеш ($ 0,37) и Пакистане ($ 0,36). Самый дорогой картофель в Японии ($ 3,80), Южной Корее ($ 3,57) и Пуэрто-Рико ($ 3,23). Украина со средней ценой на картофель в $ 0,45 разместилась в этом рейтинге на 11 месте.
Хлеб. Полкилограмма белого хлеба дешевле всего купить в Тунисе ($ 0,14), Алжире ($ 0,16) и Узбекистане ($ 0,27). Самый дорогой хлеб в Норвегии ($ 3,33), Исландии ($ 3,26) и Швейцарии ($ 3,01). Украина в этом списке на 19 месте — со средней стоимостью хлеба в $ 0,51.
Курятина. Украина также на 19 месте по стоимости курятины — $ 3,50. Дешевле всего килограмм курятины можно купить в Пакистане ($ 2,29), Бразилии ($ 2,36) и Таиланде ($ 2,49), дороже всего — в Швейцарии ($ 28,01), Исландии ($ 15,52) и Норвегии ($ 14,59).
Молоко. Самое дешевое молоко в Тунисе ($ 0,44), Алжире ($ 0,61) и Беларуси ($ 0,65), дороже всего — в Ливане ($ 3,55), Тайване ($ 3,31) и Гонконге ($ 3,02). Украина со средней стоимостью литра молока в $ 0,90 — на 29 месте.
Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что в феврале 2021 года расчетная среднемесячная стоимость минимальной продуктовой корзины (МПК) для трудоспособного лица составляла 1984 грн, или 80% от уровня ПМ для этой категории населения.
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