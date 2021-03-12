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СБУ задержала крупную партию контрабандных сигарет на 3 млн грн

СБУ задержала крупную партию контрабандных сигарет на 3 млн грн

В Международном аэропорту «Одесса» обнаружили крупный канал ввоза контрабандных табачных изделий. Подакцизные товары завозили самолетами из страны Персидского залива. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности (СБУ).

Правоохранители выявили 100 тыс. пачек сигарет ориентировочной стоимостью более чем 3 млн грн.

По данным следствия, организаторы схемы импортировали в Украину табачные изделия, скрывая их от таможенного контроля под видом потребительских товаров.

«На данный момент в рамках уголовного производства устанавливаются все лица, причастные к противоправной сделке, решается вопрос о наложении ареста на подакцизную продукцию», — уточнили в СБУ. Идет досудебное расследование.

По материалам УБР
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