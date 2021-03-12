Минцифры планирует увеличить количество ІТ-специалистов до полумиллиона

Министерство цифровой трансформации имеет целью к 2024 году увеличить в Украине количество ІТ-специалистов до 500 тысяч.
Об этом сказал вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе четвертого Украинский-Германского экономического форума.
«В нашей стране работает уже 220−230 тысяч ІТ-специалистов. У нас есть цель — до конца 2024 сделать так, чтобы это было 500 тысяч специалистов», — рассказал Федоров.
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Он добавил, что в Минцифры также работают над тем, чтобы за три года доходы от отечественной ІТ-отрасли выросли с $ 6,5 млрд до $ 16 млрд.
Федоров отметил, что такому росту ІТ-отрасли в Украине будет способствовать появление виртуальной бизнес страны — Дія City. Он напомнил, что Дія City предусматривает упрощенный налоговый режим и специальные условия для ІТ-компаний, которые станут ее резидентами. Вице-премьер также напомнил, что одной из целей Минцифры является увеличение доли ІТ-отрасли в ВВП Украины с 3% до 10%.
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