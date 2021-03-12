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Минцифры планирует увеличить количество ІТ-специалистов до полумиллиона

Минцифры планирует увеличить количество ІТ-специалистов до полумиллиона

Министерство цифровой трансформации имеет целью к 2024 году увеличить в Украине количество ІТ-специалистов до 500 тысяч.

Об этом сказал вицепремьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе четвертого Украинский-Германского экономического форума.

«В нашей стране работает уже 220−230 тысяч ІТ-специалистов. У нас есть цель — до конца 2024 сделать так, чтобы это было 500 тысяч специалистов», — рассказал Федоров.

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Он добавил, что в Минцифры также работают над тем, чтобы за три года доходы от отечественной ІТ-отрасли выросли с $ 6,5 млрд до $ 16 млрд.

Федоров отметил, что такому росту ІТ-отрасли в Украине будет способствовать появление виртуальной бизнес страны — Дія City. Он напомнил, что Дія City предусматривает упрощенный налоговый режим и специальные условия для ІТ-компаний, которые станут ее резидентами. Вице-премьер также напомнил, что одной из целей Минцифры является увеличение доли ІТ-отрасли в ВВП Украины с 3% до 10%.

Справка Finance.ua:

  • В ближайшие годы количество выпускников-бакалавров IT-специальностей в украинских вузах возрастет в 2024 году диплом бакалавра получат более 20 тысяч человек в сфере IT, это на 23% больше, чем в 2020 году.
  • Правительство приняло распоряжение об установлении квоты на иммиграцию в Украину иностранных ІТ-специалистов в 2021 году. По инициативе Минцифры 5000 иностранных IT-специалистов смогут трудоустроиться в Украине.

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По материалам УКРИНФОРМ
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