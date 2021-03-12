Мария Бутина: подозрение по SMS? Особенности диджитализации уголовного процесса

Если бы преступники совершили уголовное правонарушение в 2021 году, то подозрение им бы вручили через SMS-сообщение? Новость о том, что Владимиром Зеленским подан законопроект № 5246 — заставила улыбнуться.

Конечно, подозрение таким способом никто не получит, но этот шаг важен на этапе функционирования уголовного процесса. Из него следует, что правовой статус бумажных и электронных документов в уголовном процессе будет одинаковым.

Представьте объемы материалов уголовных производств. И адвокатов, которые «профессионально» должны с ними знакомиться. Материалы уголовного производства нужно:

отфотографировать;

отпечатать;

сформовать;

использовать.

А это может быть одиннадцать томов и двести страниц.

Значение системы в процессе коммуникации между участниками процесса

Представьте себе, чтобы знакомиться с материалами уголовного дела — адвокат в онлайн режиме присылает ходатайство. Следователь, дознаватель, прокурор его быстро получает и предоставляет доступ к материалам. Данный процесс значительно сокращает процедуру ознакомления.

Это не единственное, что будет упрощать коммуникацию защитника между правоохранительными органами и судом. Ведь для того чтобы ее усовершенствовать и улучшить, нужно данную систему запустить.

Из этого законопроекта видно, что следователь, дознаватель, прокурор, суд, а также защитник используют ИТСДР (Информационно-телекоммуникационная система досудебного расследования, — ред.) для реализации своих полномочий, защиты прав и интересов, предусмотренных УПК и в порядке, определенном положением об этой системе.

На самом деле эффективность информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования очевидна по следующим причинам:

ускорение обработки документов со стороны следователей и прокуроров;

возможность знакомиться с материалами уголовного производства в электронной форме, что говорит о значительной экономии времени;

адвокаты смогут подавать заявления и ходатайства в «ускоренном» режиме.

Перечислены лишь те пункты, которые будут заметны на начальных стадиях внедрения электронной системы.

Зарубежный опыт

В подтверждение того, что шаг к «диджитализированной стране» является важным, следует привести пример Литовской Республики. В отличие от Украины, бумажный и электронный документы в уголовном производстве там имеют одинаковую юридическую силу, однако предпочтение отдается именно последнему.

Электронная система под названием «baudžiamojo proceso informacinės sistemos» работает следующим образом:

— определяются электронный формат процессуальных документов и их форма (со ссылкой на нормативно-правовые акты, регулирующие данный вопрос);

— механизм получения процессуальных документов с помощью электронных средств;

— правила применения этой системы участниками уголовного производства;

— правила пользования ею.

В течение года в ІBPS вносятся сведения об около 85 тыс. уголовных дел. За 15 месяцев в ІBPS создано три миллиона документов, из которых два миллиона подписаны квалифицированной электронной подписью. Что свидетельствует о большой мощности системы, ну и, конечно, «экономии бумаги».

Имеющаяся электронная система уголовного процесса в Литовской Республике четко структурирована и содержит в себе ряд подсистем с различными базами данных.

ІВРЅ, которая вошла в эксплуатацию с 1 января 2016 года, активно работает и уменьшает объем бумажной работы как сотрудников правоохранительных органов, так и других субъектов уголовного процесса.

Изменения, которые может принести данный законопроект для Украины

Если вернуться к нам, в Украину, то стоит отметить, что если на законодательном уровне данная новация требует урегулирования, то тестовый режим информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, который будет способствовать более быстрой адаптации и приспособления к ней — нужно ввести как можно скорее.

Пока можем себе только представить удобство и важность данной системы в уголовного процессе.

Как отмечает Министр МЮУ Денис Малюська, на сайте правительственного портала органов исполнительной власти Украины: «Внедрение информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования позволит минимизировать и, как следствие, полностью отказаться в будущем от бумажного производства в уголовном процессе».

Переход Украины к электронной системе документооборота медленно наблюдается, примером этого может быть подсистема «Электронный суд». Она позволяет участникам судебного процесса формировать процессуальные документы и присутствовать на судебном заседании в онлайн режиме.

Я вижу только положительные стороны во внедрении информационно-телекоммуникационной системы досудебного расследования, поскольку Украина постепенно движется к новациям, в том числе и к электронному документообороту.

Главное условие для этого — поддержка правительством Украины законопроекта № 5246, который инициировал гарант страны Владимир Зеленский. О работе системы на практике мы сможем говорить только тогда, когда она заработает, но проанализировав постоянную «бумажную» систему досудебного расследования, можно рассматривать только положительный результат ее начала.

Мария Бутина, юрист адвокатского объединения «Юнимайндс»