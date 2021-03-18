Оплата за аренду госимущества покрыла менее 34% плана в 2020 году

В течение 2017−2020 годов в бюджет Украины поступило лишь 5,4 млрд грн арендной платы за пользование госимуществом при утвержденном плане в 7,9 млрд грн. Показатели были не выполнены в 2017 и в 2020 годах (66% и 33,7% соответственно).
Об этом сообщает Счетная палата по результатам аудита.
Перевыполнение плана было зафиксировано в 2018 и 2019 годах — на 144,6% и 129,6% соответственно. Всего, по данным аудиторов, за три года бюджет недополучил 2,6 млрд грн из-за некачественного прогнозирования.
«Кабинет Министров Украины, Фонд государственного имущества и уполномоченные органы управления объектами государственной собственности не обеспечили принятия своевременных и действенных организационных решений, связанных с передачей в аренду целостных имущественных комплексов и другого имущества государственных предприятий, их эффективного использования и поддержания в надлежащем состоянии, стабильности и увеличения поступлений в государственный бюджет арендной платы», — сказано в сообщении.
Аудиторы установили, что плановые показатели определялись Минфином только на основании прогнозов ФГИ или фактических поступлений за предыдущий год. При этом не учитывался индекс инфляции и не включались платежи по новым договорам аренды.
Также среди причин низких поступлений — введенные льготы на оплату аренды в 2020 году из-за карантина и несвоевременное утверждение порядка передачи имущества в аренду, а также примерных договоров.
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