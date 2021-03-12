Лицензии на азартные игры: С начала года в бюджет поступило более 200 миллионов

С начала 2021 года в госбюджет поступило более 201 млн грн от продажи лицензий на проведение азартных игр и лотерей.

Об этом говорится в ответе Госказначейства на запрос «Радио Свобода».

Госказначейство отчитывается о таких поступлениях в бюджет в прошлом и в этом году от налогов, уплаченных компаниями-организаторами государственных лотерей:

2020 год — 51 808 625,30 гривен;

2021, по состоянию на 16 марта — 14 380 496,96 гривен.

«По данным Казначейства по состоянию на 16 марта 2021 года поступления составляют 201 600 780 гривен», — говорится в сообщении.

В прошлом году налоги на доход и на прибыль от предприятий, занимающихся лотереями, относились к общему фонду государственного бюджета 2020 года.

Согласно закону о бюджете 2021 года, плата за лицензии на азартные игры и налоги от организаторов лотерей является доходами спецфонда бюджета 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст первую букмекерскую лицензию — ее получит ООО «ПАРИМАТЧ».

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей выдаст две лицензии наземным казино в гостиницах — ООО «ПРИМУМ» (на открытие казино в одесской гостинице «Гагарин») и ООО «НЕБУЛА ГЕЙМС» (во львовском «Гранд Отеле»).