НБУ назвал классические схемы сокрытия бенефициарных владельцев страховых компаний

Около 100 страховых компаний сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования НБУ или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.
О таких результатах анализа информации о владельцах страховых компаний рассказали в НБУ.
Национальный банк Украины рекомендует всем несогласованным владельцам существенного участия в страховщиках подать пакеты документов для согласования приобретения или увеличения существенного участия, не дожидаясь соответствующих сообщений от НБУ.
В целом анализ показал, что существует 4 классических схемы сокрытия бенефициарных владельцев:
В Нацбанке говорят, что вскоре регулятор планирует утвердить положение о раскрытии структур собственности. Этот документ потребует полного раскрытия настоящих владельцев небанковских финансовых учреждений, в том числе и страховых компаний. Участникам рынка будет предоставлена возможность доказать реальность своих владельцев и время на согласование структуры с требованиями регулятора.
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