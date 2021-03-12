НБУ назвал классические схемы сокрытия бенефициарных владельцев страховых компаний

Около 100 страховых компаний сегодня имеют непрозрачные структуры собственности, ориентировочно 90 владельцев приобретали существенное участие в компаниях без согласования НБУ или предыдущего регулятора Нацкомфинуслуг.

О таких результатах анализа информации о владельцах страховых компаний рассказали в НБУ.

Национальный банк Украины рекомендует всем несогласованным владельцам существенного участия в страховщиках подать пакеты документов для согласования приобретения или увеличения существенного участия, не дожидаясь соответствующих сообщений от НБУ.

В целом анализ показал, что существует 4 классических схемы сокрытия бенефициарных владельцев:

№1. “Футбольные команды” – пакет акций компании “дробится” на номинальных акционеров так, чтобы каждый не имел 10%. Почему 10%? Потому что приобретение такого пакета акций уже требует согласия регулятора. Проблема такой структуры в том, что если компания попадет в затруднительное положение, не будет лица, с кем вести коммуникацию по проблемным вопросам и предоставлению дополнительной финансовой поддержки. Как показывает определенный опыт, такие лица даже могут не знать, как они зашли в структуру и кто их “бизнес-партнеры”. Подобные структуры – “искусственные” образования, призванные скрыть реального владельца.

№2. Номинальные владельцы. Ситуация, при которой у компании несколько акционеров, которые не являются настоящими, а лишь скрывают под своими фамилиями реальных собственников. Например, один из таких кейсов, когда владельцами одной компании являются помощница и сын народного депутата. Имеется чрезвычайно высокая вероятность неформального влияния на деятельность компании. На бумаге собственники – одни люди, тогда как фактически собственник – другой.

№3. Трастовые конструкции. Украинские бенефициары могут скрываться от раскрытия, пользуясь иностранными (оффшорными) компаниями, иностранными номинальными держателями акций или трастами. Нередки случаи, когда такие лица из Белиза или Кипра могут быть учредителями или руководителями многочисленного количества других компаний.

№4. “Закольцовки”. Это ситуация, когда страховщик де-факто владеет сам собой. Тогда как владельцем миноритарного пакета может быть малоизвестное физическое лицо. Это ситуация, когда владелец как будто есть, а как будто и нет.

В Нацбанке говорят, что вскоре регулятор планирует утвердить положение о раскрытии структур собственности. Этот документ потребует полного раскрытия настоящих владельцев небанковских финансовых учреждений, в том числе и страховых компаний. Участникам рынка будет предоставлена возможность доказать реальность своих владельцев и время на согласование структуры с требованиями регулятора.