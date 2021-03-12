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Германия готова обменять достройку «Северного потока-2» на инвестиции в Украину

Германия готова обменять достройку «Северного потока-2» на инвестиции в Украину

Власти Германии рассматривают идею получить от США возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2» в обмен на крупные инвестиции в украинскую промышленность.

Об этом со ссылкой на источник в правительственных кругах сообщает немецкая газета Handelsblatt.

По данным издания, ФРГ готовится сразу к нескольким инвестиционным проектам в Украине, которые касаются производства и хранения водорода.

Согласно программе Евросоюза, к 2050 году Европа должна стать климатически нейтральной. Германия в этом проекте должна сыграть ведущую роль и поставлять в ЕС по 7,5 ГВатт «зеленой» энергии в год к 2030 году. Вырабатывать энергию планируется за счет водорода.

Указано, что именно к этому процессу и хотят подключить Украину, модернизировав ее производственные и транзитные мощности. Однако, как утверждает Handelsblatt, причина заинтересованности Берлина заключается еще в стремлении достроить «Северный поток-2».

По материалам Дело
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