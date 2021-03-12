Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроект

Законопроект об исчислении времени в Украине № 4201 был одобрен комитетом парламента по вопросам экономического развития для принятия во втором чтении с правками. Об этом по итогам заседания комитета сообщил пресс-центр Верховной Рады.

Всего комитет рассмотрел 55 правок нардепов и учел 25 из них.

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Среди главных изменений ко второму чтению:

добавлено определение «сезонного перехода времени»;

*на территории Украины исчисления времени будет осуществляться по киевскому времени;

закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, что даст возможность не переводить стрелки 28 марта в случаи принятия закона до 25 марта.

«Во время обсуждения отмечалось, что авторы законопроекта настаивают, чтобы Украина не переходила на летнее время, поскольку тогда произойдет переход со второго в третий часовой пояс в шкале Всемирного координированного времени (UTC). Для выполнения данного условия необходимо, чтобы законопроект был принят и вступил в силу в последнее воскресенье марта», — отмечается в сообщении.