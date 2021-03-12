Украина может остаться в «зимнем» времени -одобрен законопроект

Законопроект об исчислении времени в Украине № 4201 был одобрен комитетом парламента по вопросам экономического развития для принятия во втором чтении с правками. Об этом по итогам заседания комитета сообщил пресс-центр Верховной Рады.
Всего комитет рассмотрел 55 правок нардепов и учел 25 из них.
Рада направила в КС законопроект об изменении процедуры назначения руководства НАБУ и ГБР
Среди главных изменений ко второму чтению:
*на территории Украины исчисления времени будет осуществляться по киевскому времени;
«Во время обсуждения отмечалось, что авторы законопроекта настаивают, чтобы Украина не переходила на летнее время, поскольку тогда произойдет переход со второго в третий часовой пояс в шкале Всемирного координированного времени (UTC). Для выполнения данного условия необходимо, чтобы законопроект был принят и вступил в силу в последнее воскресенье марта», — отмечается в сообщении.
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