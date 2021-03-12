Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание (инфографика)

Стоит помнить, что, вкладывая средства в строительство новостройки, человек не имеет права собственности на квартиру и в будущем может получить жилье в собственность только после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию.
Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.
Советы для людей, которые хотят инвестировать деньги в строительство:
“Все указанные схемы имеют много негативных сторон, и ни одна из них не гарантирует получение в собственность жилья в будущем”, – отмечают в Координационном центре по предоставлению правовой помощи.
Объект незавершенного строительства может быть передан в ипотеку:
При этом обременение объекта незавершенного строительства ипотекой подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке.
После завершения строительства здание, жилой дом или жилая квартира остается предметом ипотеки в соответствии с ипотечным договором.
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