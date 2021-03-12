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Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание (инфографика)

Покупка квартиры в новостройке: на что стоит обратить внимание (инфографика)

Стоит помнить, что, вкладывая средства в строительство новостройки, человек не имеет права собственности на квартиру и в будущем может получить жилье в собственность только после завершения строительства и ввода дома в эксплуатацию.

Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.

Советы для людей, которые хотят инвестировать деньги в строительство:

  • иметь юридическое сопровождение;
  • проверить информацию о продавце, заказчике строительства и застройщике (генподрядчике). Информацию о застройщике можно найти на сайте Министерства юстиции Украины (главное знать код юридического лица), так можно узнать информацию о юридическом лице, в том числе не пребывает ли оно в стадии банкротства. Далее следует зайти в Единый государственный реестр судебных решений (в свободном доступе в сети Интернет), где можно узнать, является ли застройщик участником судебных разбирательств;
  • проверить наличие разрешительных документов на строительство и их содержание;
  • проверить наличие прав на земельный участок, который застраивается;
  • проверить градостроительные условия и ограничения застройки;
  • проверить схему продажи квартиры.

Как проверить застройщика, чтобы выбрать лучшую квартиру

“Все указанные схемы имеют много негативных сторон, и ни одна из них не гарантирует получение в собственность жилья в будущем”, – отмечают в Координационном центре по предоставлению правовой помощи.

Объект незавершенного строительства может быть передан в ипотеку:

  • ипотека – вид обеспечения выполнения обязательства недвижимым имуществом, которое остается во владении и пользовании ипотекодателя, согласно которому ипотекодержатель имеет право в случае невыполнения должником обеспеченного ипотекой обязательства получить удовлетворение своих требований за счет предмета ипотеки преимущественно перед другими кредиторами этого должника в порядке, установленном Законом Украины «Об ипотеке».

При этом обременение объекта незавершенного строительства ипотекой подлежит государственной регистрации в установленном законодательством порядке.

После завершения строительства здание, жилой дом или жилая квартира остается предметом ипотеки в соответствии с ипотечным договором.

Справка Finance.ua:

  • Самая распространенная проблема при инвестировании в недвижимость – это задержка сдачи дома. Как следует действовать, чтобы получить компенсацию в случае задержки сдачи новостройки.
  • В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5091 о гарантировании прав на объекты недвижимого имущества, который должен защитить права инвесторов и навести порядок на рынке недвижимости.
По материалам Finance.UA
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