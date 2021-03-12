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Альфа-Банк Украина и Киевстар объединили доступ к счетам в Sense

Теперь у банковского и телефонного счетов – общий доступ через одно приложение.

Такое объединение в Украине происходит впервые. Обе компании вот уже более 20 лет удерживают топ-позиции в своих сегментах, а теперь стали партнерами с одной целью – дать своим клиентам еще большую быстроту операций и простоту обслуживания через единую точку доступа. Установив на телефоне Sense SuperApp, новый цифровой банк от Альфа-Банка Украина, можно объединить доступы к банковскому и мобильному счетам.

«Банк будет продолжать развивать на базе Sense дополнительные финансовые и lifestyle-сервисы, – говорит Рафал Ющак, СЕО Альфа-Банка Украина. – А развитие совместных сервисов с Киевстар дает нам возможность с оптимизмом смотреть в перспективу и планировать следующие шаги на базе цифрового банка. Это отличный партнер для того, чтобы сделать еще больше для клиента».

У крупнейшего украинского оператора связи – такой же оптимистический взгляд на общее будущее.

«Киевстар, как национальный лидер телекоммуникаций, будет идти во взаимовыгодные партнерства, чтобы выстроить digital-экосистему, в которой удобство клиента – главный приоритет», – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Почему это удобно?

  • два счета – одна точка доступа;
  • легко смотреть баланс и там, и там;
  • пополнить в одно касание (с банковского – на мобильный счет) – технология drag’n’drop;
  • знать, что все оплаты снимаются без комиссий;
  • отслеживать статистику услуг и трат;
  • быстро находить информацию по деталям своего тарифного плана\\пакета услуг\\истории звонков.

Что для этого нужно?

Клиент, который при регистрации в Sense указал мобильный номер Киевстар, при входе в цифровой банк уже видит новое предложение.

Клик – и ярлык фирменного синего цвета появится на вашем рабочем столе. Если, почему-то, вы решили объединить доступ к счету своего номера телефона с профилем в Sense позже, нужно зайти в раздел «Продукты» – «Мои пакеты» или раздел «Профиль». Все, так просто.

Новый уникальный для страны функционал уже сейчас есть в мартовском обновлении Sense. На рабочем столе владельцев всех тарифов мобильной связи или пакетов мобильная связь + домашний интернет после объединения профилей будет доступен специальный ярлык. Новым клиентам банка услуга будет предложена сразу после регистрации. Следует отметить, что все персональные данные пользователей приложения будут надежно защищены, как и обычно. Планируется, что в будущем единый доступ будет возможен и для корпоративных клиентов мобильного оператора.

Sense – на телефоне. И ваш телефон – в Sense. Дальше – больше.

Справочно:

Альфа-Банк Украина – крупный украинский банк с международным капиталом, входит в частную инвестиционную холдинговую компанию ABH Holdings S.A. с главным офисом в Люксембурге. Согласно классификации Национального банка Украины, Альфа-Банк Украина входит в группу банков иностранных банковских групп, является системно важным банком и находится в топ-10 финансовых учреждений страны по объему активов.

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, которого выбрали около 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов «Домашнего интернета» (акционеры – международная Группа VEON, головной офис которой находится в Нидерландах). Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. Более 87% населения Украины живет в зоне действия сети LTE Киевстар. Компания – лидер рынка фиксированной связи и интернета, и провайдер конвергентных услуг (мобильная связь, фиксированный интернет и ТВ). Киевстар признан самым дорогим брендом страны и является крупнейшим плательщиком налогов на рынке связи, лучший работодатель и социально ответственная компания.

По материалам Альфа-Банк
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