Бизнес и Кабмин договорились о стабилизации цен на социальные товары - ЕБА

Украинский бизнес и Кабинет Министров Украины достигли договоренности по стабилизации цен на социально значимые товары.
Об этом передает Европейская Бизнес Ассоциация на своем официальном сайте.
Отмечается, что 22 апреля 2020 года Кабмин принял постановление «О мерах по стабилизации цен на товары, которые имеют важную социальную значимость, товары противоэпидемического назначения» № 341.
В марте 2021 года на исполнение поручения Президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля с целью недопущения значительных ценовых колебаний на рынках продовольственных товаров, имеющих социальную значимость, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства провело ряд консультаций с ассоциациями производителей и розничных сетей, работающих на этих рынках.
«Понимая необходимость стабилизации ценовой ситуации на основных рынках, предприниматели заверили, что они будут принимать все необходимые меры, направленные на стабилизацию цен продовольственных товаров, имеющих существенную социальную значимость», — сказано в сообщении.
При этом, бизнес подтвердил, что готов стабильно и бесперебойно обеспечивать внутренний рынок продовольствием в необходимых объемах.
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