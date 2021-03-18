Skoda представила новый кроссовер Kushaq (фото)

Компания Skoda рассказала о долгожданном дебюте своего нового компактного кроссовера Kushaq, ориентированного в первую очередь на индийский рынок.

Читайте также: Самые популярные подержанные легковые машины с ГБО в феврале

Новый кроссовер Skoda Kushaq был разработан на специально адаптированной под индийские стандарты платформе MQB-A0 IN. Длина новинки составит 4225 мм, ширина составит 1760 мм, а высота равна 1612 мм. Размер колесной базы этого бюджетного кроссовера достигает 2651 мм.



Фото: MMR

Объем багажного отсека этого кроссовера равен 385 литрам, а если сложить задний ряд сидений, то полезное пространство сможет увеличиться уже до 1405 литров. Максимальный клиренс модели Skoda Kushaq, скорее всего, будет как раз актуален для версии с 17-дюймовыми колесами, он составляет целых 188 мм.



Фото: MMR

Линейка двигателей нового Skoda Kushaq включает в себя, в том числе, 1,0-литровый трехцилиндровый мотор TSI, выдающий 115 л. с. Он работает вместе с 6-ступенчатой «механикой» или же классическим «автоматом». Помимо всего прочего, 150-сильный 1,5-литровый агрегат TSI будет также предложен с «механикой», а вот на всех двухпедальных модификациях он будет оснащаться 7-ступенчатым «роботом» DSG.

Цены на новинку сейчас еще пока не названы.