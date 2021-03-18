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Volkswagen стал самой дорогой публичной компанией Германии

Volkswagen стал самой дорогой публичной компанией Германии

Автомобильный концерн Volkswagen обогнал по стоимости производителя программного обеспечения SAP и стал самой дорогой публичной компанией Германии, сообщает Reuters.

По итогам торгов на Франкфуртской бирже акции компании выросли на 12%, и ее рыночная стоимость превысила 136 млрд евро, а 18 марта с начала торгов она выросла до 140 млрд евро.

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Рыночная стоимость SAP составляет 127 млрд евро.

До этого лидером индекса DAX Volkswagen становился шесть лет назад, однако «дизельгейт» – скандал с занижением показателей вредных выбросов дизельных автомобилей, который разразился вскоре после этого, серьезно подорвал позиции компании.

С начала года акции Volkswagen выросли уже на 62%, и особенно активно они стали расти в последние дни после того, как его руководство объявило о планах масштабных инвестиций в производство батарей и постоянное увеличение доли электромобилей. Компания планирует стать лидером на рынке электромобилей уже к 2025 году.

По материалам Mind
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