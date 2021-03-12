Налоговая вскрыла схему уклонения от налогов при продаже автомобилей

Государственная налоговая служба выявила схему уклонения от уплаты налогов на 100 млн гривен при реализации автомобилей.

Об этом говорится в сообщении службы.

«Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы в Полтавской области установлено, что СХД (субъектом хозяйственной деятельности) -импортером осуществлялась реализация импортируемых автомобилей физическим лицам, при этом операции не были отражены в бухгалтерском и налоговом учете предприятия. Общая сумма неуплаченных таким образом налогов составляет более 100 млн гривен», — говорится в сообщении.

По факту совершения противоправных действий в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст. 212 УК.