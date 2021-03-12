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Налоговая вскрыла схему уклонения от налогов при продаже автомобилей

Налоговая вскрыла схему уклонения от налогов при продаже автомобилей

Государственная налоговая служба выявила схему уклонения от уплаты налогов на 100 млн гривен при реализации автомобилей.

Об этом говорится в сообщении службы.

«Подразделением борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Налоговой службы в Полтавской области установлено, что СХД (субъектом хозяйственной деятельности) -импортером осуществлялась реализация импортируемых автомобилей физическим лицам, при этом операции не были отражены в бухгалтерском и налоговом учете предприятия. Общая сумма неуплаченных таким образом налогов составляет более 100 млн гривен», — говорится в сообщении.

По факту совершения противоправных действий в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст. 212 УК.

По материалам Фондовый Мир
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