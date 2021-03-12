Малый и средний бизнес обеспечивает 73% рабочих мест в Украине — Петрашко

Малый и средний бизнес в Украине обеспечивает 61% добавленной стоимости, 37% налоговых поступлений и 73% рабочих мест.
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».
«Малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономике Украины. Он обеспечивает 61% добавленной стоимости, 37% налоговых поступлений, этот бизнес обеспечивает 73% рабочих мест в Украине», — сказал Петрашко.
Он добавил, что правительство ставит задачу сделать государство комфортным для предпринимателей, чтобы они хотели развивать бизнес в Украине.
«Уже начат процесс образования Офиса по вопросам малого и среднего бизнеса. Сейчас действует около 10 разных организаций, которые помогают в процессе образования малому бизнесу», — сообщил министр.
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