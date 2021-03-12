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Малый и средний бизнес обеспечивает 73% рабочих мест в Украине — Петрашко

Малый и средний бизнес обеспечивает 73% рабочих мест в Украине — Петрашко

Малый и средний бизнес в Украине обеспечивает 61% добавленной стоимости, 37% налоговых поступлений и 73% рабочих мест.

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко во время форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».

«Малый и средний бизнес играет ключевую роль в экономике Украины. Он обеспечивает 61% добавленной стоимости, 37% налоговых поступлений, этот бизнес обеспечивает 73% рабочих мест в Украине», — сказал Петрашко.

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Он добавил, что правительство ставит задачу сделать государство комфортным для предпринимателей, чтобы они хотели развивать бизнес в Украине.

«Уже начат процесс образования Офиса по вопросам малого и среднего бизнеса. Сейчас действует около 10 разных организаций, которые помогают в процессе образования малому бизнесу», — сообщил министр.

Справка Finance.ua:

  • За последний год финансовое положение около 45% украинских предприятий ухудшилось из-за пандемии коронавируса. Больше всего пострадали от карантина представители малого бизнеса.
  • В 2020 году в Украине открылось почти 54 тысячи новых юридических лиц, согласно данным Единого государственного реестра юридических и физических лиц-предпринимателей и общественных формирований лиц (ЕГР). Это на 20% меньше, чем в докризисном 2019-м, когда начали работу более 67,5 тысяч предприятий.
  • В Польше в 2020 году на 22% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей — граждан Украины.

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По материалам УКРИНФОРМ
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