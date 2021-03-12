Использование электрошокера: Раде рекомендуют не расширять полномочия полиции

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности не рекомендует расширять полномочия полиции по использованию электрошокера. Речь идет о законопроекте № 4375.
Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.
Замглавы Национальной полиции Александр Фацевич отметил, что полицейский уполномочен применять электрошоковые устройства для отражения нападения на полицейского, другое лицо и/или охраняемый объект и для отражения нападения животного, угрожающего жизни и здоровью лица или полицейского.
По его словам, практика применения показала, что указанные основания не в полной мере учитывают все возможные случаи применения таких специальных средств.
«Это касается задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление или пытающегося убежать из-под стражи; задержания вооруженного лица, угрожающего применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского», — говорится в сообщении.
Подкомитет по вопросам деятельности органов правопорядка высказал несколько замечаний к закону, в частности, о целесообразности применения полицейскими электрошоковых устройств к людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и беременным женщинам.
«Члены комитета высказали свои замечания о целесообразности предоставления права полицейским применять электрошоковые устройства, в частности, при совершении административных правонарушений… Комитет принял решение рекомендовать Верховной раде направить законопроект № 4375 на доработку», — указано в сообщении.
Напомним, в ноябре 2020 года Глава НПУ Игорь Клименко подчеркивал, что НПУ выступает за расширение оснований использования правоохранителями электрошокеров. Шокер хотят приравнять к огнестрельному оружию.
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