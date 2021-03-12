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МВД и Uber начали совместный проект для борьбы с нарушениями ПДД таксистами

МВД и Uber начали совместный проект для борьбы с нарушениями ПДД таксистами

МВД Украины и компания Uber начали совместный проект, который позволит бороться с нарушениями правил дорожного движения таксистами.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства.

«Компания — администратор такси запускает новое программное обеспечение, которое позволит контролировать скорость движения такси. Украина стала первой страной в Европе и второй в мире, после США, где заработает такая программа», — говорится в сообщении.

«Брифинг посвящен теме партнерства между МВД и частной компанией, которая управляет обширной сетью такси. История началась еще с прошлого года, когда в масштабной аварии с участием водителя такси погибло много людей. Тогда у нас возникла идея двустороннего сотрудничества.

Каждый, кто пользуется такси, знает, что водитель постоянно получает на свой смартфон сообщения, в какой точке забрать пассажира, а компания, с помощью этого же смартфона, видит, где именно находится водитель. Кроме того, компания-администратор такси видит, с какой скоростью движется водитель», — сказал Геращенко.

«Мы предложили создать новое программное обеспечение, с помощью которого компания Uber могла бы контролировать скорость своих водителей, а если таксист нарушает правила дорожного движения, то он получает смс-предупреждение от компании», — добавил он.

По его словам, если водители такси Uber или других операторов будут нарушать правила дорожного движения, они будут отвечать перед законом, как и другие водители.

По словам главы по развитию Uber в Центральной и Восточной Европе Георгия Соколянского, проблема нарушения ПДД остро стоит в Украине.

«К сожалению, такси и наша платформа не является исключением. При этом в Uber мы убеждены, что современные технологии помогут обеспечить безопасность дорожного движения. Мы уже имеем несколько специальных функций, направленных на безопасность. Самые главные из них — идентификация водителя по селфи.
Чтобы пассажир знал, кто его везет. Проверка машины с помощью пин-кода, это гарантирует то, что пассажир сядет в правильную машину. Водители с низким рейтингом и большим количеством жалоб деактивируются. Однако, до сих пор у нас не было функции, которая бы отвечала за контроль превышения скорости. Вместе с МВД мы разработали такую функцию», — сказал он.

По материалам Економічна Правда
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