Украина в этом году может привлечь $5 миллиардов инвестиций — Минэкономики

В Минэкономики надеются, что Украина в 2021 году привлечет 5 млрд долл. инвестиций.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Ирина Новикова в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».

«Этот год должен стать более активным в плане инвестиций, мы видим заинтересованность. Есть оптимистичная надежда на 5 млрд», — сказала Новикова.

Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Украину составляет 49 млрд долл.