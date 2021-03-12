Украина в этом году может привлечь $5 миллиардов инвестиций — Минэкономики

В Минэкономики надеются, что Украина в 2021 году привлечет 5 млрд долл. инвестиций.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сказала заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Ирина Новикова в ходе Всеукраинского форума «Украина 30. Малый и средний бизнес и государство».
«Этот год должен стать более активным в плане инвестиций, мы видим заинтересованность. Есть оптимистичная надежда на 5 млрд», — сказала Новикова.
Общий объем накопленных прямых иностранных инвестиций в Украину составляет 49 млрд долл.
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