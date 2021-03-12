Google снизит комиссию в Play Store для большинства Android разработчиков

Начиная с 1 июля, Google снизит комиссию в Play Store до 15%. Льгота распространяется только на первый $1 млн, который компания-разработчик программы получит за год.
Google утверждает, что это изменение снизит сборы, взимаемые с 99% разработчиков Android, на 50%.
«Это средства, которые могут помочь разработчикам расширяться на критическом этапе их роста за счет найма большего числа инженеров, пополнение своего маркетингового персонала, увеличение емкости серверов и многое другое», – заявили в Google.
При этом льготная комиссия будет доступна каждому разработчику, представленному в Google Play, независимо от его величины.
После того, как разработчик преодолеет отметку в 1 миллион долларов, он будет обязан платить стандартные 30% с доходов.
Apple объявила об аналогичном снижении комиссии в конце прошлого года. Однако в случае с Play Store разработчикам не нужно подавать заявку на участие в программе, чтобы воспользоваться щедростью Google. Более того, компания делает скидку для всех разработчиков.
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