4-дневная рабочая неделя на 3 года: в Испании проведут эксперимент

Правительство Испании согласилось с предложением левоцентристской партии Мас Паис провести пилотное испытание среди компаний, которые выразили заинтересованность. Около 200 частных компаний с общим штатом до 6000 человек введут на три года 32-часовую (4-дневную) рабочую неделю.
Об этом пишет ZME Science.
Часть расходов компаний на сохранение зарплат как при 5-дневной рабочей неделе покроет правительство. Ассоциация бизнесменов страны уже выразила свое неодобрение.
Из-за пандемии коронавируса большинство тех, кто перешел на удаленную работу, оказались в ситуации «постоянного рабочего дня». Многие люди сообщают, что вынуждены работать больше, чем до 2020 года.
Все это заставило левоцентристскую партию Испании Мас Паис (Mas Pais, исп. «Больше страны») начать дискуссию о четырехдневной рабочей неделе как методе повышения производительности и улучшения психического здоровья сотрудников.
«Испания – одна из стран, где на работу тратят больше часов, чем в среднем по Европе. Но мы не входим в число самых продуктивных стран. Работать больше – не значит работать лучше», – отметил член партии Иньиго Эррехон в Твиттере.
Мас Паис предложила выделить на трехлетний эксперимент $60 млн, которые позволят ряду компаний сократить рабочую неделю до 32 часов с минимумом риска для бизнеса.
Правительство покроет 100% расходов в первый год, 50% во второй и 33% – в третий. Вероятно, в эксперименте примут участие около 200 предприятий, общий штат которых составит от 3000 до 6000 человек.
Начало эксперимента запланировано на осень 2021 года. Это первая национальная инициатива по сокращению рабочих часов с тех пор, как Франция начала переход к 35-часовой рабочей неделе в 1998 году.
Партия Мас Паис надеется повторить опыт испанской компании Software Delsol, которая первой в прошлом году ввела сокращенную неделю и отметила рост производительности и удовлетворенности сотрудников.
Рикардо Мур, лидер CEOE, ассоциации предпринимателей страны, уже назвал этот эксперимент «безумием», указав на его несвоевременность. «Выход из кризиса требует работать больше, а не меньше», – заявил он.
В прошлом году Испания стала первой страной мира, которая ввела систему безусловных выплат своим гражданам: 2,5 млн испанцев с минимальным доходом будут получать от 550 евро в месяц независимо от наличия или отсутствия работы. Социалисты уверены, что эта мера снизит высокий уровень безработицы и неравенства в стране.
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